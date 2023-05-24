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Вже скоро: посол Макеєв показав танки Leopard 1, які Німеччина передасть Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Україна невдовзі має отримати 110 танків Leopard 1A5. Посол України в Німеччині Олексій Макеєв показв, яку ж техніку отримає Україна, передає УНН

Цитата

"110 Leopard 1A5. Вже скоро", - написав Макеєв і показав відео.

У той же час посол не зазначив, коли саме Україна може отримати німецькі танки.

110 1A5. Schon bald. #NeueDeutscheHärte #FFG pic.twitter.com/L9Rnf9SIZX

— Oleksii MAKEIEV (@Makeiev) May 24, 2023

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Нагадаємо

Танки Leopard 1 від Данії та Німеччини будуть готові до розгортання в Україні вже з 1 червня.

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