Вже скоро: посол Макеєв показав танки Leopard 1, які Німеччина передасть Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Україна невдовзі має отримати 110 танків Leopard 1A5. Посол України в Німеччині Олексій Макеєв показв, яку ж техніку отримає Україна, передає УНН.
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"110 Leopard 1A5. Вже скоро", - написав Макеєв і показав відео.
У той же час посол не зазначив, коли саме Україна може отримати німецькі танки.
110 1A5. Schon bald. #NeueDeutscheHärte #FFG pic.twitter.com/L9Rnf9SIZX— Oleksii MAKEIEV (@Makeiev) May 24, 2023
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Нагадаємо
Танки Leopard 1 від Данії та Німеччини будуть готові до розгортання в Україні вже з 1 червня.