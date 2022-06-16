Уже дев'ята: суд заборонив партію "Ліва опозиція"

Цитата

"16 червня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи №857/6/22 про заборону політичної партії "Ліва опозиція". Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність політичної партії "Ліва опозиція", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передали у власність держави.

Додамо

Також Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність таких проросійських партій:

1) "Опозиційний блок";

2) "Соціалісти";

3) "Справедливість та розвиток";

4) "Держава";

5) "НАШІ";

6) "Блок Володимира Сальдо";

7) Соціалістична партія України;

8) партія Шарія.