Уже дев'ята: суд заборонив партію "Ліва опозиція"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова заборонив політичну партію "Ліва опозиція". Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку суду.
Цитата
"16 червня 2022 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи №857/6/22 про заборону політичної партії "Ліва опозиція". Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність політичної партії "Ліва опозиція", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передали у власність держави.
Додамо
Також Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність таких проросійських партій:
1) "Опозиційний блок";
2) "Соціалісти";
3) "Справедливість та розвиток";
4) "Держава";
5) "НАШІ";
6) "Блок Володимира Сальдо";
7) Соціалістична партія України;
8) партія Шарія.