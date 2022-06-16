Уже девятая: суд запретил партию "Левая оппозиция"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Восьмой апелляционный административный суд Львова запретил политическую партию "Левая оппозиция". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу суда.
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"16 июня 2022 года коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела №857/6/22 о запрете политической партии "Левая оппозиция". Информируем о том, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность политической партии "Лева оппозиция", – говорится в сообщении.
Детали
Средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований передали в собственность государства.
Добавим
Также Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность таких пророссийских партий:
1) "Оппозиционный блок";
2) "Социалисты";
3) "Справедливость и развитие";
4) "Государство;
5) "НАШИ";
6) "Блок Владимира Сальдо";
7) Социалистическая партия Украины;
8) партия Шария.