Уже девятая: суд запретил партию "Левая оппозиция"

Цитата

"16 июня 2022 года коллегия судей Восьмого ААС завершила рассмотрение административного дела №857/6/22 о запрете политической партии "Левая оппозиция". Информируем о том, что судом удовлетворены исковые требования Министерства юстиции Украины: запрещена деятельность политической партии "Лева оппозиция", – говорится в сообщении.

Детали

Средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований передали в собственность государства.

Добавим

Также Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность таких пророссийских партий:

1) "Оппозиционный блок";

2) "Социалисты";

3) "Справедливость и развитие";

4) "Государство;

5) "НАШИ";

6) "Блок Владимира Сальдо";

7) Социалистическая партия Украины;

8) партия Шария.