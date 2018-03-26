Вже 13 ОТГ отримали у власність землі сільгосппризначення
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Ще шість ОТГ отримали у власність сільськогосподарські землі. Таким чином, вже 13 громад володіють землями сільськогосподарського призначення. Документи про передачу земель керівники підписали під час наради з питань розвитку гірських населених пунктів, яка відбулася 22 березня в рамках робочої поїздки глави уряду Володимира Гройсмана на Івано-Франківщину, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінагрополітики.
“Уряд передав сільськогосподарську землю поза межами населених пунктів ще шести об’єднаним громадам”, — йдеться у повідомленні.
Документи про передачу земель підписали керівники:
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- Заболотівської селищної ОТГ та Космацької сільської ОТГ Івано-Франківської області;
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- Нижанковицької селищної ОТГ, Грабовецької сільської ОТГ Львівської області;
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- Вижницької міської ОТГ, Вашківецької міської ОТГ Чернівецької області.
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Зазначимо, за даними Мінагрополітики, громади отримали понад 2,4 тисяч га земель.
“Хотів би попросити голів ОТГ, щоб управління землями та коштами відбувалося публічно. Місцеві мешканці мають знати, як використовується кожна гривня”, — наголосив Гройсман.
Прем’єр міністр також наголосив, що Держгеокадастр, Мінагрополітики та Мін’юст мають “набирати обертів”, оперативно формувати та реєструвати земельні ділянки і права на них, аби завершити роботу до кінця року.
Нагадаємо, перші сім об’єднаних територіальних громад отримали у власність землі сільськогосподарського призначення наприкінці лютого.
Отже, вже 13 ОТГ володіють землями с/г призначення.