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Вже 13 ОТГ отримали у власність землі сільгосппризначення

Вже 13 ОТГ отримали у власність землі сільгосппризначення

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Ще шість ОТГ отримали у власність сільськогосподарські землі. Таким чином, вже 13 громад володіють землями сільськогосподарського призначення. Документи про передачу земель керівники підписали під час наради з питань розвитку гірських населених пунктів, яка відбулася 22 березня в рамках робочої поїздки глави уряду Володимира Гройсмана на Івано-Франківщину, передає УНН з посиланням на повідомлення Мінагрополітики.

“Уряд передав сільськогосподарську землю поза межами населених пунктів ще шести об’єднаним громадам”, — йдеться у повідомленні.

Документи про передачу земель підписали керівники:

  • Заболотівської селищної ОТГ та Космацької сільської ОТГ Івано-Франківської області;
  • Нижанковицької селищної ОТГ, Грабовецької сільської ОТГ Львівської області;
  • Вижницької міської ОТГ, Вашківецької міської ОТГ Чернівецької області.

Зазначимо, за даними Мінагрополітики, громади отримали понад 2,4 тисяч га земель.

“Хотів би попросити голів ОТГ, щоб управління землями та коштами відбувалося публічно. Місцеві мешканці мають знати, як використовується кожна гривня”, — наголосив Гройсман.

Прем’єр міністр також наголосив, що Держгеокадастр, Мінагрополітики та Мін’юст мають “набирати обертів”, оперативно формувати та реєструвати земельні ділянки і права на них, аби завершити роботу до кінця року.

Нагадаємо, перші сім об’єднаних територіальних громад отримали у власність землі сільськогосподарського призначення наприкінці лютого.

Отже, вже 13 ОТГ володіють землями с/г призначення.

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