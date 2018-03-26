Уже 13 ОТО получили в собственность земли сельхозназначения
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Еще шесть ОТО получили в собственность сельскохозяйственные земли. Таким образом, уже 13 общин владеют землями сельскохозяйственного назначения. Документы о передаче земель руководители подписали во время совещания по вопросам развития горных населенных пунктов, которое состоялось 22 марта в рамках рабочей поездки главы правительства Владимира Гройсмана на Ивано-Франковщину, передает УНН со ссылкой на сообщение Минагрополитики.
“Правительство передало сельскохозяйственную землю за пределами населенных пунктов еще шести объединенным общинам”, — говорится в сообщении.
Документы о передаче земель подписали руководители:
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- Заболотовской поселковой ОТО и Космацкой сельской ОТО Ивано-Франковской области;
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- Нижанковицкой поселковой ОТО, Грабовецкой сельской ОТО Львовской области;
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- Выжницкой городской ОТО, Вашкивецкой городской ОТО Черновицкой области.
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Отметим, по данным Минагрополитики, общины получили более 2,4 тысяч га земель.
“Хотел бы попросить глав ОТО, чтобы управление землями и средствами происходило публично. Местные жители должны знать, как используется каждая гривна”, - отметил Гройсман.
Премьер-министр также отметил, что Госгеокадастр, Минагрополитики и Минюст должны “набирать обороты”, оперативно формировать и регистрировать земельные участки и права на них, чтобы завершить работу до конца года.
Напомним, первые семь объединенных территориальных общин получили в собственность земли сельскохозяйственного назначения в конце февраля.
Таким образом, уже 13 ОТГ владеют землями с/х назначения.