В'їзд вантажівок через негоду обмежено до двох міст
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Наразі залишається обмеженим в'їзд вантажівок до міст Кропивницький та Миколаїв, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"Залишається обмеженим в'їзд великогабаритних транспортних засобів до міст Кропивницький та Миколаїв. Рух автомобільного транспорту на автодорогах забезпечено", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, станом на 7 годину 2 березня невеликий сніг спостерігається у Рівненській області.
Нагадаємо, українців попередили про погіршення погоди 3 березня.