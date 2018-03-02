Въезд грузовиков из-за непогоды ограничен в два города
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. На данный момент остается ограниченным въезд грузовиков в города Кропивницкий и Николаев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"Остается ограниченным въезд крупногабаритных транспортных средств в города Кропивницкий и Николаев. Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено", - говорится в сообщении.
Как отмечается, по состоянию на 7 часов 2 марта небольшой снег наблюдается в Ровенской области.
Напомним, украинцев предупредили об ухудшении погоды 3 марта.