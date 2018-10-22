В’язням намагалися передати з початку року близько 9 кг наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Співробітники Державної кримінально-виконавчої служби вилучили з початку року 8,96 кг наркотичних засобів, які намагалися передати в’язням. Про це розповів УНН заступник міністра юстиції України Денис Чернишов.
За словами Чернишова, станом на вересень тільки безпосередньо співробітниками пенітенціарної системи при спробі доставки до зон вилучено 8,09 кг наркотичних засобів, а в установах – 864,7 грама. Тобто, уточнив він, загалом пенітенціарії вилучили 8,9 кг наркотиків.
Як розповів посадовець, найпоширенішими шляхами потрапляння до в’язниць наркотиків є: перекидання їх через основну огорожу, передача посилками, передачами, під час побачення, через КПП з пропуску людей, після повернення з ізолятора тимчасового тримання або суду, після прибуття з інших установ чи СІЗО тощо.
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Чернишов також повідомив, що у в’язницях по всій території країни відбувають покарання майже 6,5 тис. засуджених за наркозлочини. Водночас, зауважив він, в місцях позбавлення волі є 2,14 тис. осіб, які схильні до вживання та розповсюдження наркотиків.
Крім того він розповів, що співробітниками пенітенціарної системи та іншими правоохоронними органами загалом вилучено 36 кг наркотичних засобів і встановлено 1807 злочинців.
Як повідомляв УНН, протягом січня-травня 2018 року в установах виконання покарань вилучено 5,4 тис. мобільних телефонів, 6,4 тис. гривень, 563 літри спиртних напоїв та понад 8,6 тис. літрів браги.