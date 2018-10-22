В’язням намагалися передати з початку року близько 9 кг наркотиків

За словами Чернишова, станом на вересень тільки безпосередньо співробітниками пенітенціарної системи при спробі доставки до зон вилучено 8,09 кг наркотичних засобів, а в установах – 864,7 грама. Тобто, уточнив він, загалом пенітенціарії вилучили 8,9 кг наркотиків.



Як розповів посадовець, найпоширенішими шляхами потрапляння до в’язниць наркотиків є: перекидання їх через основну огорожу, передача посилками, передачами, під час побачення, через КПП з пропуску людей, після повернення з ізолятора тимчасового тримання або суду, після прибуття з інших установ чи СІЗО тощо.



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Чернишов також повідомив, що у в’язницях по всій території країни відбувають покарання майже 6,5 тис. засуджених за наркозлочини. Водночас, зауважив він, в місцях позбавлення волі є 2,14 тис. осіб, які схильні до вживання та розповсюдження наркотиків.



Крім того він розповів, що співробітниками пенітенціарної системи та іншими правоохоронними органами загалом вилучено 36 кг наркотичних засобів і встановлено 1807 злочинців.



Як повідомляв УНН, протягом січня-травня 2018 року в установах виконання покарань вилучено 5,4 тис. мобільних телефонів, 6,4 тис. гривень, 563 літри спиртних напоїв та понад 8,6 тис. літрів браги.