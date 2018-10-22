Заключенным пытались передать с начала года около 9 кг наркотиков

По словам Чернышева, по состоянию на сентябрь только непосредственно сотрудниками пенитенциарной системы при попытке доставки в зоны изъято 8,09 кг наркотических средств, а в учреждениях - 864,7 грамма. То есть, уточнил он, в общем пенитенциарии изъяли 8,9 кг наркотиков.



Как рассказал чиновник, самыми распространенными путями попадания в тюрьмы наркотиков являются: перекидывание их через основное ограждение, передача посылками, передачами, во время свидания, через КПП по пропуску людей, по возвращении из изолятора временного содержания или суда, по прибытии из других учреждений или СИЗО и тому подобное.



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Чернышев также сообщил, что в тюрьмах по всей территории страны отбывают наказание около 6,5 тыс. осужденных за наркопреступления. В то же время, отметил он, в местах лишения свободы есть 2,14 тыс. лиц, склонных к употреблению и распространению наркотиков.



Кроме того, он рассказал, что сотрудниками пенитенциарной системы и другими правоохранительными органами в общем изъято 36 кг наркотических средств и установлено 1807 преступников.



Как сообщал УНН, в течение января-мая 2018 года в учреждениях исполнения наказаний изъято 5,4 тыс. мобильных телефонов, 6,4 тыс. гривен, 563 литра спиртных напитков и более 8,6 тыс. литров браги.