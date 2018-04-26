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В'ятрович відреагував на заяву конгресменів США про Бандеру

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Означення в’язня нацистського табору Степана Бандеру або Романа Шухевича, який із 1943 року очолював один із наймасштабніших антинацистських рухів спротиву в окупованій Третім рейхом Європі, прикладом вшанування колабораціоністів щонайменше свідчить про низький рівень знань тих людей, які поставили свій підпис під цим. Про це заявив директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович на своїй сторінці у Facebook після появи спільного листа півсотні конгресменів США щодо антисемітизму в Європі, передає УНН.

В'ятрович відреагував на заяву конгресменів США про Бандеру

"Коли прикладом вшанування колабораціоністів називають в’язня нацистського табору Заксенгаузен Степана Бандеру або Романа Шухевича, який із 1943 року очолював один із наймасштабніших антинацистських рухів спротиву в окупованій Третім рейхом Європі, то це свідчить тільки, як мінімум, про низький рівень знань тих людей, які поставили свій підпис", - зазначив В’ятрович.

Він зауважив, що як приклад "пронацистської чи колабораціоністської пропаганди" Українського інституту національної пам’яті названо "нашу інформаційну кампанію, присвячену Українській повстанській армії".

"Ця інформаційна кампанія складалася з двох виставок "УПА: відповідь нескореного народу", і одна з цих виставок якраз розповідала про масову антинацистську боротьбу Української повстанської армії. Один зі стендів цієї виставки розповідав, зокрема, про євреїв, які в лавах УПА боролися проти нацизму, а потім боролися проти комунізму", - додав В’ятрович.

Нагадаємо, понад півсотні конгресменів США назвали Бандеру "нацистським колаборантом" у спільному листі до держдепу США.

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