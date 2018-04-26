Вятрович отреагировал на заявление конгрессменов США о Бандере
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Определение узника нацистского лагеря Степана Бандеру или Романа Шухевича, который с 1943 возглавлял одно из самых масштабных антинацистских движений сопротивления в оккупированной Третьим рейхом Европе, примером чествования коллаборационистов по меньшей мере свидетельствует о низком уровне знаний тех людей, которые поставили свою подпись под этим. Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в Facebook после появления совместного письма полсотни конгрессменов США относительно антисемитизма в Европе, передает УНН.
"Когда примером чествования коллаборационистов называют узника нацистского лагеря Заксенхаузен Степана Бандеру или Романа Шухевича, который с 1943 возглавлял одно из самых масштабных антинацистских движений сопротивления в оккупированной Третьим рейхом Европе, то это свидетельствует только, как минимум, о низком уровне знаний тех людей, которые поставили свою подпись", - отметил Вятрович.
Он отметил, что в качестве примера "пронацистской или коллаборационистской пропаганды" Украинского института национальной памяти названа "наша информационная кампания, посвященная Украинской повстанческой армии".
"Эта информационная кампания состояла из двух выставок "УПА: ответ непокорного народа", и одна из этих выставок как раз рассказывала о массовой антинацистской борьбе Украинской повстанческой армии. Один из стендов этой выставки рассказывал, в частности, о евреях, которые в рядах УПА боролись против нацизма, а затем боролись против коммунизма", - добавил Вятрович.
Напомним, более полусотни конгрессменов США назвали Бандеру "нацистским коллаборационистом" в совместном письме в госдеп США.