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В’ятрович розповів, чим планує зайнятися після звільнення

В’ятрович розповів, чим планує зайнятися після звільнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Колишній голова Інституту національної пам’яті України Володимир В’ятрович після звільнення планує повернутися до історичної діяльності, адже останні п’ять років не міг приділити час цій сфері. Про це він розповів у коментарі журналісту УНН.

“Хочу зайнятися більш творчою роботою, тому що як історик не мав можливості займатися історією протягом цих п’яти років. Зважаючи на те, що я сам створив хороші умови для роботи історикам, підвищуючи популяризацію історії, популярність історії серед українців відкриваючи архіви”, — розповів В’ятрович.

Проте, наразі В’ятрович зазначив, що планує відпочити, зважаючи на те, що більше 5 років працював, а перед ти було декілька важких місяців ЄвроМайдану.

Нагадаємо, Володимир В’ятрович завершив каденцію на посаді Голови Українського інституту національної пам’яті.

Додамо, 25 березня 2014 року В’ятрович був призначений очільником Українського інституту національної пам’яті.

Українські Національні Новини

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