В'ятрович розкритикував обрання нового голови Інституту нацпам'яті
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Володимир В’ятрович назвав призначення керівником Українського інституту національної пам'яті Антона Дробовича неправильним кадровим рішенням. Про це колишній керівник ІНП, нині народний депутат В’ятрович написав у своєму Twitter, передає УНН.
"Антон Дробович - голова Українського інституту національної пам'яті. Чергове неправильне кадрове рішення уряду в гуманітарній політиці. Це вже не помилка, а розворот в інший бік. В національній пам‘яті може не лишитися місця для України та українців", - написав він.
Нагадаємо, у середу, 4 грудня на засіданні уряду було прийняте рішення про те, що Український інститут національної пам'яті очолить керівник освітніх програм Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Антон Дробович.