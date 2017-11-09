В'ятрович про заборону в'їзду до Польщі: проривати кордон не буду

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Проривати кордон, як дехто з іншого боку, вриваючись в Україну, очевидно, що не буду. Так голова Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович відповів на запитання УНН про те, чи спробує він перетнути кордон з Польщею, аби перевірити, чи справді є заборона на в’їзд.

"Очевидно, можу спробувати. Проривати кордон, як дехто з іншого боку, вриваючись в Україну, очевидно, що не буду", - сказав він.

Раніше голова Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович повідомив, що не отримував офіційних підтверджень про те, що йому заборонено в’їзд до Польщі.

Нагадаємо, за данними ЗМІ голову Інституту національної пам’яті України Володимира В’ятровича польська влада позбавила права в’їзду на територію Польщі.

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