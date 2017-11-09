Вятрович о запрете въезда в Польшу: прорывать границу не буду

"Очевидно, могу попробовать. Прорывать границу, как некоторые с другой стороны, врываясь в Украину, очевидно, не буду", - сказал он.

Ранее глава Института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что не получал официальных подтверждений о том, что ему запрещен въезд в Польшу.

Напомним, по данным СМИ главу Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича польские власти лишили права въезда на территорию Польши.