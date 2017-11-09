Вятрович о запрете въезда в Польшу: прорывать границу не буду
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Прорывать границу, как некоторые с другой стороны, врываясь в Украину, очевидно, не буду. Так глава Института национальной памяти Владимир Вятрович ответил на вопрос УНН о том, попытается ли он пересечь границу с Польшей, чтобы проверить, действительно ли есть запрет на въезд.
"Очевидно, могу попробовать. Прорывать границу, как некоторые с другой стороны, врываясь в Украину, очевидно, не буду", - сказал он.
Ранее глава Института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что не получал официальных подтверждений о том, что ему запрещен въезд в Польшу.
Напомним, по данным СМИ главу Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича польские власти лишили права въезда на территорию Польши.