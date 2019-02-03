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ВВС Венесуели назвали зрадником свого генерала через визнання Гуайдо

ВВС Венесуели назвали зрадником свого генерала через визнання Гуайдо

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 лютого. УНН. Військово-повітряні сили (ВПС) Венесуели визнали зрадником свого генерала Франсіско Естебана Янеса Родрігеса, який визнав лідера опозиції Хуана Гуайдо виконуючим обов’язки президента країни. Відповідне звернення опубліковане в акаунті венесуельських ВВС в Twitter, передає УНН.

У мікроблозі опублікована фотографії генерала, перекреслена написом “зрадник”.

“Людина зі зброєю, що порушила клятву вірності і зрадила батьківщину Болівара і спадщину Команданте Уго Чавеса прихиляє коліна перед імперіалістичними домаганнями. Франсіско Янес — зрадник”, — йдеться в заяві військових.

Раніше місцеві ЗМІ опублікували відеозапис, на якому генерал ВПС Венесуели Франсіско Янес публічно визнав лідера опозиції Хуана Гуайдо виконуючим обов’язки президента країни.

Як зазначав УНН, Мадуро включив народне ополчення в ряди збройних сил Венесуели.

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