ВВС Венесуэлы назвали предателем своего генерала за признание Гуайдо
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Военно-воздушные силы (ВВС) Венесуэлы сочли предателем своего генерала Франсиско Эстебана Янеса Родригеса, признавшего лидера оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны. Соответствующее обращение опубликовано в аккаунте венесуэльских ВВС в Twitter, передает УНН.
В микроблоге опубликована фотографии генерала, перечеркнутая надписью “предатель”.
“Человек с оружием, нарушивший клятву верности и предавший родину Боливара и наследие Команданте Уго Чавеса преклоняет колени перед империалистическими притязаниями. Франсиско Янес — предатель”, — говорится в заявлении военных.
Ранее местные СМИ опубликовали видеозапись, на которой генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Янес публично признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны.
Как отмечал УНН Мадуро включил народное ополчение в ряды вооруженных сил Венесуэлы.