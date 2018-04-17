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ВВП Китаю в першому кварталі 2018 року зріс майже на 7%

ВВП Китаю в першому кварталі 2018 року зріс майже на 7%

Київ • УНН

 • 10448 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. ВВП КНР за підсумками першого кварталу 2018 року виріс на 6,8% у порівнянні з аналогічним показником минулого року, свідчать дані державного статистичного бюро Китаю, передає УНН.

“Згідно з попередніми підрахунками, зростання ВВП Китаю в першому кварталі 2018 року склав 6,8% річних”, — йдеться в поширеній у вівторок доповіді.

Показник виявився кращим за офіційний прогноз і очікування експертів. Аналітики, опитані агентством Reuters, прогнозували невелике уповільнення темпів зростання в першому кварталі до 6,7% з 6,8% в четвертому кварталі 2017 року.

Влада країни встановили планку зростання ВВП у цьому році на рівні близько 6,5%. За підсумками 2017 року, темпи зростання ВВП Китаю прискорилися до 6,9% проти 6,7% в 2016 році, виявившись кращим офіційного прогнозу в 6,5%.

Економіка Китаю в останні кілька років почала поступово сповільнювати зростання, що викликає стурбованість у експертів. Китайська влада не поділяють їх песимізму, називаючи це “новою нормою”, яка має на увазі якісне, інтенсивний розвиток, а не швидкі темпи екстенсивного зростання.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість введення нових заходів у торговельній сфері щодо КНР під приводом того, що китайська влада ускладнює роботу американських технологічних компаній.

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