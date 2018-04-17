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ВВП Китая в первом квартале 2018 вырос почти на 7%

ВВП Китая в первом квартале 2018 вырос почти на 7%

Киев  •  УНН

 • 10444 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. ВВП КНР по итогам первого квартала 2018 вырос на 6,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, свидетельствуют данные государственного статистического бюро Китая, передает УНН.

“Согласно предварительным подсчетам, рост ВВП Китая в первом квартале 2018 составил 6,8% годовых”, — говорится в распространенном во вторник докладе.

Показатель оказался лучше официальных прогнозов и ожидания экспертов. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали небольшое замедление темпов роста в первом квартале до 6,7% с 6,8% в четвертом квартале 2017 года.

Власти страны установили планку роста ВВП в этом году на уровне около 6,5%. По итогам 2017 года, темпы роста ВВП Китая ускорились до 6,9% против 6,7% в 2016 году, оказавшись лучше официального прогноза в 6,5%.

Экономика Китая в последние несколько лет начала постепенно замедлять рост, что вызывает обеспокоенность у экспертов. Китайские власти не разделяют их пессимизма, называя это “новой нормой”, которая подразумевает качественное, интенсивное развитие, а не быстрые темпы экстенсивного роста.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых мер в торговой сфере по КНР под предлогом того, что китайские власти осложняет работу американских технологических компаний.

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