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Введення в експлуатацію нового укриття ЧАЕС заплановано на 2019 рік

Введення в експлуатацію нового укриття ЧАЕС заплановано на 2019 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Орієнтовно введення Нового безпечного конфайнменту (НБК) Чорнобильської атомної електростанції в експлуатацію заплановано на 2019 рік. Про це повідомили у Державному агентстві України з управління зоною відчуження у відповідь на запит журналіста УНН.

На сьогодні відбувся вихід на фінальний етап введення в експлуатацію НБК та забезпечення його функціонування. За даними агентства, виконано 96% робіт.

Так, здійснено заходи, спрямовані на отримання окремого дозволу на експлуатацію будівельних конструкцій у межах ІІ черги ЧАЕС, які виконують функції огороджувального контуру НБК після їх підсилення та герметизації.

Також розпочато реалізацію програми з реконструкції будівельних конструкцій частин деаераторної етажерки та машзалу об’єкта "Укриття", які виступають за межі "огороджувального контуру" НБК.

Крім того, будівельно-монтажні роботи на резервній електричній котельній для забезпечення теплопостачання НБК перебувають у стадії завершення.

В агентстві додали, що міжвідомча комісія з питань державних інвестиційних проектів затвердила державний інвестиційний проект "Реалізація другого пускового комплексу НБК та демонтаж нестабільних конструкцій об’єкта "Укриття".

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"Орієнтовно введення НБК в експлуатацію заплановано на 2019 рік. Тільки після завершення всіх робіт із введення НБК в експлуатацію можна буде говорити про демонтаж об'єкта "Укриття", - зазначили в агентстві.

Довідка. НБК, заввишки 110 м, завдовжки 164 м і завширшки 257 м, вагою понад 30 тис. тонн, являє собою унікальне досягнення інженерної думки. Конструкції збираються на майданчику ЧАЕС, але на відстані від об'єкта "Укриття", щоб не піддавати робітників впливу радіації. Після збірки НБК буде насунутий над зруйнованим реактором, що робить його найбільшою з будь-коли побудованих пересувних конструкцій.

Призначення НБК – захистити зруйнований блок від потрапляння води і снігу, запобігти витоку радіоактивності, створити умови для демонтажу об'єкта "Укриття" та проведення робіт з ядерними відходами у довгостроковій перспективі. НБК розрахований на термін експлуатації не менше 100 років.

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Як повідомляв УНН, 22 квітня Новий безпечний конфайнмент перевели у режим пробної експлуатації.

Як повідомляв УНН, сьогодні 33 роки від дня Чорнобильської катастрофи.

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