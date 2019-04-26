У Мінсоцполітики заявили, що виплати чорнобильцям проводяться вчасно
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У межах бюджетної програми виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, проводяться вчасно. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики України у відповідь на запит журналіста УНН.
"Наразі в межах бюджетної програми КПКВК (програмна класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету – ред.) 2501200 ("Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" – ред.) виплати постраждалим особам проводяться вчасно відповідно до кошторисних призначень", - зазначили у Мінсоцполітики.
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Як повідомляв УНН, у 2018 році Конституційний Суд України відновив соціальні гарантії постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Як повідомляв УНН, сьогодні 33 роки від дня Чорнобильської катастрофи.