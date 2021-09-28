Вважаємо Україну надійною для транзиту: в ЄК розкрили деталі перемовин з Галущенком про газовий контракт Угорщини та РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Під час зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенко та Єврокомісара з енергетики Кадрі Сімсона порушувалося питання щодо нещодавно підписаного контракту між MVM та Газпромом на постачання газу до Угорщини. Про це в коментарі УНН повідомив представник Єврокомісії.
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“Міністр Галущенко порушив питання щодо нещодавно підписаного контракту між MVM та Газпромом на постачання газу до Угорщини та представив українську позицію. Комісар Сімсон вислухав думки міністра та пояснив йому роль Комісії в оцінці такого контракту відповідно до законодавства ЄС щодо забезпечення постачання», - повідомив представник ЄК.
Зокрема, євкомісар ще раз підтвердив позицію про те, що вони "вважають Україну надійною транзитною країною".
Контекст
Угорщина підписала довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром” на постачання газу в обхід України.
В Україні заявили, що таким рішенням здивовані і розчаровані. МЗС України повідомило, що ініціювало перенесення засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва на більш пізній термін. Українська сторона також звернеться до Єврокомісії з надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди з європейським законодавством у сфері енергетики.
Угорщина жорстко відреагувала на критику офіційного Києва через довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром”. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна втручається у внутрішні справи держави.
Сторони обмінялися викликами послів один одного в зовнішньополітичні відомства.