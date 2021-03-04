Вулкан Етна викинув стовп попелу на 12 кілометрів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. На острові Сицилія в Італії вдруге за два дні сталося виверження вулкану Етна. Про це повідомляє ANSA, пише УНН.
Деталі
Сам стовп попелу було видно на висоті до 12 тисяч метрів. Через вітер на південному сході Італії вулканічний попел накрив місто Катанія.
Водночас аеропорт міста, що на сході Сицилії, продовжував свою діяльність.
Зазначається, що в декількох південних від Етни містах і селищах, серед яких Ніколосі, Трекастагні, Акі СантАнтоніо та Сан Грегоріо, були знайдені невеликі частини каміння, яке було викинуто з самого вулкану.
E' 'irrequieta' l'Etna, con un carico di energia interna da 'scaricare' all'esterno. Così, a sei ore dal precedente nella notte scorsa, il vulcano fa registrare il decimo evento parossistico dal 16 febbraio scorso con fontane di lava, alte 300 metri. #ANSA https://t.co/4YK34QNXS8— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) March 4, 2021
Доповнення
16 лютого на Сицилії прокинувся вулкан Етна.
Етна є найбільшим діючим вулканом в Європі. Він постійно перебуває під наглядом науковців.