Вулицю Грушевського у центрі Києва перекрили мітингувальники
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Учасники акції протесту перекрили рух вулицею Грушевського у центрі Києва. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу патрульної поліції столиці.
Деталі
Масову акцію протесту SaveФОП сьогодні проводять у центрі столиці.
Раніше сьогодні її учасники рушили спочатку до Офісу Президента, а потім - під стіни Будинку уряду.
Так, у зв'язку з проведенням масової акції рух вулицею Грушевського спочатку обмежено в обох напрямках (від вулиці Шовковичної до Петрівської алеї). Це мало тривати орієнтовно до 15:00. Громадський транспорт курсує без обмежень.
А вже після 13 години, за повідомленням патрульної поліції, "учасники акції перекрили рух вулицею Грушевського".
Що було раніше
Кілька сотень людей зібрались в понеділок, 22 березня, у центрі Києва на Майдані Незалежності на акцію “Рух #SaveФОП за конституційні права та свободи”. Учасники заходу виступали з лозунгами “підприємства повинні існувати” та “карантин не повинен бути вибірковим”.