Улицу Грушевского в центре Киева перекрыли митингующие
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Участники акции протеста перекрыли движение по улице Грушевского в центре Киева. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции столицы.
Детали
Массовую акцию протеста SaveФОП сегодня проводят в центре столицы.
Ранее сегодня ее участники двинулись сначала к Офису Президента, а затем - под стены Дома правительства.
Так, в связи с проведением массовой акции движение по улице Грушевского сначала было ограничено в обоих направлениях (от улицы Шелковичной до Петровской аллеи). Это должно продолжаться ориентировочно до 15:00. Общественный транспорт курсирует без ограничений.
А уже после 13 часов, по сообщению патрульной полиции, "участники акции перекрыли движение по улице Грушевского".
Что было ранее
Несколько сотен человек собрались в понедельник, 22 марта, в центре Киева на Майдане Независимости на акцию "Движение #SaveФОП за конституционные права и свободы". Участники мероприятия выступали с лозунгами "предприятия должны существовать" и "карантин не должен быть выборочным".