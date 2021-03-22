Улицу Грушевского в центре Киева перекрыли митингующие

Детали

Массовую акцию протеста SaveФОП сегодня проводят в центре столицы.

Ранее сегодня ее участники двинулись сначала к Офису Президента, а затем - под стены Дома правительства.

Так, в связи с проведением массовой акции движение по улице Грушевского сначала было ограничено в обоих направлениях (от улицы Шелковичной до Петровской аллеи). Это должно продолжаться ориентировочно до 15:00. Общественный транспорт курсирует без ограничений.

А уже после 13 часов, по сообщению патрульной полиции, "участники акции перекрыли движение по улице Грушевского".

Что было ранее

Несколько сотен человек собрались в понедельник, 22 марта, в центре Киева на Майдане Независимости на акцию "Движение #SaveФОП за конституционные права и свободы". Участники мероприятия выступали с лозунгами "предприятия должны существовать" и "карантин не должен быть выборочным".