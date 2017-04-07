Вулиця в Стокгольмі, де вантажівка збила людей, пішохідна - Л.Кожара

“Я думаю, що слідство покаже, але я думаю, що це свідомий акт насильства був у Стокгольмі”, — сказав Л.Кожара.

Він зазначив, що вулиця, на якій відбулася ця подія, “це пішохідна вулиця, тобто випадково туди заїхати ніхто не міг”.

На думку Л.Кожари, це було свідоме скерування машини на цю вулицю, а вона завжди переповнена туристами і покупцями, адже на ній багато магазинів.

“З першого погляду здається, що це скерувала людина, яка свідомо хотіла якихось жертв через те, що вулиця пішохідна”, — сказав Л.Кожара.

Нагадаємо, у Стокгольмі вантажівка в'їхала в натовп, є загиблі.