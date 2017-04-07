Улица в Стокгольме, где грузовик сбил людей, пешеходная - Л.Кожара

“Я думаю, что следствие покажет, но я думаю, что это сознательный акт насилия был в Стокгольме”, — сказал Л.Кожара.

Он отметил, что улица, на которой произошло это событие, “это пешеходная улица, то есть случайно туда заехать никто не мог”.

По мнению Л.Кожары, это было сознательное направление машины на эту улицу, а она всегда переполнена туристами и покупателями, поскольку на ней много магазинов.

“С первого взгляда кажется, что это направил человек, который сознательно хотел каких-то жертв из-за того, что улица пешеходная”, — сказал Л.Кожара.

Напомним, в Стокгольме грузовик въехал в толпу, есть погибшие.