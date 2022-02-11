Вугілля для українських теплоелектростанцій розвантажують у порту "Південний"

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Перші 60 тис. тонн вугілля для українських ТЕС прибули до порту 20 листопада минулого року. У порту вже перевантажили 542 тисячі тонн вугілля. На підприємстві повідомляють, що колектив виконає вантажні роботи за будь-яких погодних умов.

Технологія переробки імпортних вантажів дає змогу ефективно розвантажувати вугілля за низьких температур, зберігаючи необхідну інтенсивність операцій.