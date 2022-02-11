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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 65272 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Вугілля для українських теплоелектростанцій розвантажують у порту "Південний"

Вугілля для українських теплоелектростанцій розвантажують у порту "Південний"

Київ • УНН

 • 11344 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Восьме судно з енергетичним вугіллям для потреб українських теплоелектростанцій пришвартувалося 11 лютого до причалу №6 у морському порту "Південний". Єгипетський балкер Wadi Safaga привіз 78 тонн палива, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МТП "Південний".

Деталі

Перші 60 тис. тонн вугілля для українських ТЕС прибули до порту 20 листопада минулого року. У порту вже перевантажили 542 тисячі тонн вугілля. На підприємстві повідомляють, що колектив виконає вантажні роботи за будь-яких погодних умов.

Технологія переробки імпортних вантажів дає змогу ефективно розвантажувати вугілля за низьких температур, зберігаючи необхідну інтенсивність операцій.

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