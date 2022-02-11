Уголь для украинских теплоэлектростанций разгружают в порту "Южный"

Детали

Первые 60 тыс. тонн угля для украинских ТЭС прибыли в порт 20 ноября прошлого года. В порту перегрузили уже 542 тысячи тонн угля. На предприятии сообщают, что коллектив выполнит грузовые работы при любых погодных условиях.

Технология переработки импортных грузов позволяет эффективно разгружать уголь при низких температурах, сохраняя требуемую интенсивность операций.