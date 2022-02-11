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15 марта, 19:03 • 101912 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 132434 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117650 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111653 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101627 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 99523 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 86607 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 119535 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 125359 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127016 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Уголь для украинских теплоэлектростанций разгружают в порту "Южный"

Уголь для украинских теплоэлектростанций разгружают в порту "Южный"

Киев • УНН

 • 11344 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Восьмое судно с энергетическим углем для нужд украинских теплоэлектростанций пришвартовалось 11 февраля к причалу №6 в морском порту "Южный". Египетский балкер Wadi Safaga привез 78 тонн топлива, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МТП "Южный".

Детали

Первые 60 тыс. тонн угля для украинских ТЭС прибыли в порт 20 ноября прошлого года. В порту перегрузили уже 542 тысячи тонн угля. На предприятии сообщают, что коллектив выполнит грузовые работы при любых погодных условиях.

Технология переработки импортных грузов позволяет эффективно разгружать уголь при низких температурах, сохраняя требуемую интенсивность операций.

Украинские Национальные Новости

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