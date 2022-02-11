Уголь для украинских теплоэлектростанций разгружают в порту "Южный"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Восьмое судно с энергетическим углем для нужд украинских теплоэлектростанций пришвартовалось 11 февраля к причалу №6 в морском порту "Южный". Египетский балкер Wadi Safaga привез 78 тонн топлива, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МТП "Южный".
Детали
Первые 60 тыс. тонн угля для украинских ТЭС прибыли в порт 20 ноября прошлого года. В порту перегрузили уже 542 тысячи тонн угля. На предприятии сообщают, что коллектив выполнит грузовые работы при любых погодных условиях.
Технология переработки импортных грузов позволяет эффективно разгружать уголь при низких температурах, сохраняя требуемую интенсивность операций.