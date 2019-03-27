Втручання НАБУ у вибори США: громадська рада ДБР взяла ситуацію на контроль
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Рада громадського контролю при Державному бюро розслідування проконтролює розгляд заяви громадської організації “Національний інтерес України” про ймовірне втручання глави Національного бюро розслідування Артема Ситника у внутрішні справи США. Про це організація повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Відповідне рішення ухвалено вчора на засіданні Ради громадського контролю і зумовлене вірогідним втручанням та впливом високопосадовців на розгляд заяви “Національного інтересу України”.
“На черговому засіданні РГК ДБР, що відбулася 26 березня у м. Дніпро, членами Ради було розглянуто звернення організації Національний Інтерес України з контролю заяви організації, поданої до Державного Бюро Розслідувань про злочин директора НАБУ Ситника, посла США Йованович і інших (невстановлених осіб) за ст. 111 КК України (Державна зрада) і 114 КК України (Шпигунство).
Усвідомлюючи громадський резонанс цієї справи, а також маючи інформацію про зв'язки фігурантів з вищими посадовими особами і політиками України, організація Національний Інтерес України передбачає певні перепони і тиск на співробітників ДБР. Для захисту слідчих і дотримання всіх законних процедур було вирішено звернутися до Ради Громадського контролю при ДБР і оповістити членів Ради про подачу такої Заяви.
У свою чергу, члени РГК при ДБР одноголосно підтримали прохання взяти під особистий контроль заяву і проконтролювати дотримання законності його розгляду”, - зазначено у заяві організації “Національний інтерес України”.
Також, членами Ради громадського контролю вирішено звернутися до керівника ДБР Романа Труби з проханням взяти хід цієї справи під особистий контроль.
“Національний Інтерес України висловлює подяку членам РГК при ДБР за підтримку в питаннях щодо захисту національних інтересів держави”, - наголошено в заяві громадських діячів.
Нагадаємо, заяву про підозру голови НАБУ Артема Ситника у вчинені державної зради та шпигунства ГО "Національний інтерес України" подав до ДБР вчора, 26 березня.
"ГО "Національний інтерес України" подано до ДБР заяву про те, що директором НАБУ Ситником А.С., Послом США в Україні Марі Йованович та іншими невстановленими особами, починаючи з серпня 2016 та по теперішній час постійно здійснюються дії щодо виконання розпоряджень іноземного агента, розголошення та передачі інформації з обмеженим доступом, яка становить Національний інтерес України, до Демократичної партії США з метою впливу на політичну ситуацію як в Україні, так і в США на користь представників Демократичної партії США. Попередня кваліфікація: ст.111 (державна зрада) та ст.114 (шпигунство) Кримінального кодексу України", - йдеться у заяві ГО “Національний інтерес України”.
Згідно з законодавством, заява має бути розглянута протягом 24 годин.