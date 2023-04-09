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Втретє за місяць на Балі на берег викинувся величезний кашалот

Втретє за місяць на Балі на берег викинувся величезний кашалот

Київ • УНН

 • 1227619 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. 17-метровий кашалот помер після того, як його винесло на берег на Балі. Це вже третій кит, що викинувся на берег в Індонезії останнім часом. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Самець кашалота був знайдений на пляжі Йе Лех у районі Джембрана на заході Балі у суботу вдень.

"В даний час ми намагаємося витягнути тушу на берег, щоб полегшити розтин, і ми поховаємо його після завершення тесту", - заявив у неділю Пермана Юдіарсо, місцевий чиновник морського та рибного господарства.

Чиновник зауважив, що кашалот, знайдений у суботу, помер від хвороби, "точно так само, як кит, знайдений на мілині кілька днів тому".

"Тіло виглядало худим і болючим", - сказав він.

Юдіарсо додав, що для завершення розтину потрібно не менше трьох тижнів, але судово-медичні експерти виявили кровотечу в легенях кита, а його товста кишка була заповнена рідиною.

Це вже третій кит, викинутий на берег на Балі, популярному серед відпочиваючих, лише у квітні.

У середу 18-метровий самець кашалоту викинувся на берег у районі Клунгкунг на східному узбережжі Балі. До цього 1 квітня на пляжі в Табанані був знайдений кит Брайда вагою понад дві тонни і завдовжки не менше 11 метрів.

Додамо

У 2018 році в Індонезії було знайдено мертвого кашалота із більш ніж 100 пластиковими стаканчиками та 25 пластиковими пакетами у шлунку, що викликало занепокоєння щодо масштабної проблеми морського сміття на архіпелазі Південно-Східної Азії.

Індонезія посідає друге місце у світі за кількістю морського сміття після Китаю.

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