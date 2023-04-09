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Третий раз за месяц на Бали на берег выбросился огромный кашалот

Третий раз за месяц на Бали на берег выбросился огромный кашалот

Киев • УНН

 • 1227610 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. 17-метровый кашалот умер после того, как его вынесло на берег на Бали. Это уже третий кит, выбросившийся на берег в Индонезии в последнее время. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

Самец кашалота был найден на пляже Йе Лех в районе Джембрана на западе Бали в субботу днем.

"В настоящее время мы пытаемся вытащить тушу на берег, чтобы облегчить вскрытие, и мы похороним его после завершения теста", - заявил в воскресенье Пермана Юдиарсо, местный чиновник морского и рыбного хозяйства.

Чиновник заметил, что кашалот, найденный в субботу, умер от болезни, "точно так же, как кит, найденный на мели несколько дней назад".

"Тело выглядело худым и болезненным", - сказал он.

Юдиарсо добавил, что для завершения вскрытия потребуется не менее трех недель, но судебно-медицинские эксперты обнаружили кровотечение в легких кита, а его толстая кишка была заполнена жидкостью.

Это уже третий кит, выброшенный на берег на Бали, популярном среди отдыхающих, только в апреле.

В среду 18-метровый самец кашалота выбросился на берег в районе Клунгкунг на восточном побережье Бали. До этого 1 апреля на пляже в Табанане был найден кит Брайда весом более двух тонн и длиной не менее 11 метров.

Добавим

В 2018 году в Индонезии был найден мертвый кашалот с более чем 100 пластиковыми стаканчиками и 25 пластиковыми пакетами в желудке, что вызвало беспокойство по поводу масштабной проблемы морского мусора на архипелаге Юго-Восточной Азии.

Индонезия занимает второе место в мире по количеству морского мусора после Китая.

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