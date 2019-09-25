Втрати від АЧС в Китаї "заповнять" аргентинською свининою
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Вісім аргентинських заводів отримали право на ввезення м’ясних продуктів в Китай, передає УНН з посиланням на euromeatnews.
Таким чином, сьогодні правом на ввезення свинини, курятини та яловичини в Китай мають 66 аргентинських заводів.
Китай розширив список постачальників м’ясних продуктів через африканську чуму свиней (АЧС). Поширення захворювання призвело до скорочення внутрішнього виробництва свинини — на 20%, що штовхає Китай збільшувати імпорт продукту. Як і всіх без винятку інших видів м’ясних продуктів з метою замінити свинину, відсутню на внутрішньому ринку.
Нагадаємо, як писав УНН, АТУ звернулася в Держпродспоживслужби, з проханням відкрити ринок КНР для експорту української свинини.
За словами голови Асоціації тваринників України (АТУ) Ірини Паламар одним з ключових бар’єрів у відкритті ринку Китаю для експорту свинини була проблема з АЧС в Україні та відсутність її в Китаї.
Також нагадаємо, що свинина в Україні вже коштує дорожче, ніж в сусідніх країнах Європейського союзу.