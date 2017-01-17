Втрати України через обмеження транзиту територією РФ становлять понад 1 млрд дол – В.Довгань
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Втрати України через обмеження транзиту українських товарів територією Росії становлять понад 1 млрд дол. США. Про це сказав в ефірі “Громадського радіо” заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Віктор Довгань, передає УНН.
“Ситуація насправді складна. Втрати через обмеження транзиту територією РФ складають понад мільярд доларів, це близько 2% ВВП. Це прямі втрати експортерів, які втратили ринки. А ще це втрати перевізників”, — сказав він.
Нагадаємо, 3 липня було оприлюднено Указ Президента Російської Федерації від 1 липня 2016 року, відповідно до якого запроваджуються додаткові обмеження щодо транзиту через територію РФ товарів з України.
Зокрема, указ залишає в силі чинні обмеження транзиту стосовно транзиту товарів до Республіки Казахастан, які поширюються і на транзит до Киргизської Республіки.
У вересні 2016 року Україна звернулася до СОТ із запитом про консультації з Росією щодо обмежень транзиту українських товарів через територію РФ.
16 грудня 2016 року в Мінекономрозвитку повідомляли, що орган врегулювання суперечок Світової організації торгівлі на вимогу України розпочав процедуру розгляду суперечки обмеження з боку Росії імпорту українських вагонів та обладнання.
Через транзитні обмеження РФ експорт українських товарів на ринки країн Центральної, Середньої Азії та Кавказу в першому півріччі цього року скоротився на 35,1%, Україна втратила близько 400 млн дол.