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Потери Украины из-за ограничения транзита по территории РФ составляют более 1 млрд долл - В.Довгань

Потери Украины из-за ограничения транзита по территории РФ составляют более 1 млрд долл - В.Довгань

Киев • УНН

 • 9005 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Потери Украины из-за ограничения транзита украинских товаров по территории России составляют более 1 млрд долл. США. Об этом сказал в эфире "Общественного радио" заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань, передает УНН.

"Ситуация на самом деле сложная. Потери из-за ограничений транзита по территории РФ составляют более миллиарда долларов, это около 2% ВВП. Это прямые потери экспортеров, которые потеряли рынки. А еще это потери перевозчиков", - сказал он.

Напомним, 3 июля был обнародован Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2016 года, согласно которому вводятся дополнительные ограничения по транзиту через территорию РФ товаров из Украины.

В частности, указ оставляет в силе действующие ограничения транзита по транзиту товаров в Республику Казахастан, которые распространяются и на транзит в Кыргызскую Республику.

В сентябре 2016 года Украина обратилась в ВТО с запросом о консультациях с Россией об ограничениях транзита украинских товаров через территорию РФ.

16 декабря 2016 года в Минэкономразвития сообщали, что орган урегулирования споров ВТО по требованию Украины начал процедуру рассмотрения спора ограничения со стороны России импорта украинских вагонов и оборудования.

Из-за транзитных ограничений РФ экспорт украинских товаров на рынки стран Центральной, Средней Азии и Кавказа в первом полугодии этого года сократился на 35,1%, Украина потеряла около 400 млн долл.

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