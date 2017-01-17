Потери Украины из-за ограничения транзита по территории РФ составляют более 1 млрд долл - В.Довгань
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Потери Украины из-за ограничения транзита украинских товаров по территории России составляют более 1 млрд долл. США. Об этом сказал в эфире "Общественного радио" заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань, передает УНН.
"Ситуация на самом деле сложная. Потери из-за ограничений транзита по территории РФ составляют более миллиарда долларов, это около 2% ВВП. Это прямые потери экспортеров, которые потеряли рынки. А еще это потери перевозчиков", - сказал он.
Напомним, 3 июля был обнародован Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2016 года, согласно которому вводятся дополнительные ограничения по транзиту через территорию РФ товаров из Украины.
В частности, указ оставляет в силе действующие ограничения транзита по транзиту товаров в Республику Казахастан, которые распространяются и на транзит в Кыргызскую Республику.
В сентябре 2016 года Украина обратилась в ВТО с запросом о консультациях с Россией об ограничениях транзита украинских товаров через территорию РФ.
16 декабря 2016 года в Минэкономразвития сообщали, что орган урегулирования споров ВТО по требованию Украины начал процедуру рассмотрения спора ограничения со стороны России импорта украинских вагонов и оборудования.
Из-за транзитных ограничений РФ экспорт украинских товаров на рынки стран Центральной, Средней Азии и Кавказа в первом полугодии этого года сократился на 35,1%, Украина потеряла около 400 млн долл.