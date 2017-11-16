Втрати на дорогах в чотири рази перевищують втрати на фронті – міністр

“На жаль, за минулий рік 3187 загиблих. В цьому році загинуло 2317 осіб. Ми з вами зараз у студії знаходимось, а сьогодні (16 листопада — ред.) в країні загинуло 8 осіб. В середньому 92 — отримали поранення. При чому, від важких до дуже важких. На жаль, ці втрати, які ми несемо на дорогах, в чотири рази перевищують втрати на фронті. Це трагічна правда”, — сказав він.

Міністр також наголосив на тому, що однією з головних причин ДТП є порушення правил дорожнього руху.

“Одна з головних — перевищення швидкості, порушення правил дорожнього руху. Правила маневрування, проїзду перехресть, керування у нетверезому стані. Потрібні нормальні дороги, нормальна розмітка, підсвітка та системи безпеки... Безпека — друге питання. Тут доведеться нам говорити про нові правила, а кожній людині про власну дисципліну”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, у Міноборони назвали причини небойових втрат військових.