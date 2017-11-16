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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 24823 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 79321 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 79860 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 97451 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 99022 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 74755 просмотра

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Потери на дорогах в четыре раза превышают потери на фронте - министр

Потери на дорогах в четыре раза превышают потери на фронте - министр

Киев  •  УНН

 • 7669 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. С начала этого года на дорогах Украины в результате ДТП погибли 2317 человек, что в четыре раза превышает потери на фронте. Об этом в эфире программы “Право на власть” сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает УНН.

“К сожалению, за прошлый год 3187 погибших. В этом году погибло 2317 человек. Мы с вами сейчас в студии находимся, а сегодня (16 ноября — ред.) в стране погибло 8 человек. В среднем 92 — получили ранения. Причем, от тяжелых до очень тяжелых. К сожалению, эти потери, которые мы несем на дорогах, в четыре раза превышают потери на фронте. Это трагическая правда”, — сказал он.

Министр также отметил, что одной из главных причин ДТП является нарушение правил дорожного движения.

“Одна из главных — превышение скорости, нарушение правил дорожного движения. Правила маневрирования, проезда перекрестков, управление в нетрезвом состоянии. Нужны нормальные дороги, нормальная разметка, подсветка и системы безопасности ... Безопасность — второй вопрос. Здесь нам придется говорить о новых правилах, а каждому человеку о своей дисциплине”, — сказал он.

Как сообщал УНН, в Минобороны назвали причины небоевых потерь военных.

 

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