Потери на дорогах в четыре раза превышают потери на фронте - министр

“К сожалению, за прошлый год 3187 погибших. В этом году погибло 2317 человек. Мы с вами сейчас в студии находимся, а сегодня (16 ноября — ред.) в стране погибло 8 человек. В среднем 92 — получили ранения. Причем, от тяжелых до очень тяжелых. К сожалению, эти потери, которые мы несем на дорогах, в четыре раза превышают потери на фронте. Это трагическая правда”, — сказал он.

Министр также отметил, что одной из главных причин ДТП является нарушение правил дорожного движения.

“Одна из главных — превышение скорости, нарушение правил дорожного движения. Правила маневрирования, проезда перекрестков, управление в нетрезвом состоянии. Нужны нормальные дороги, нормальная разметка, подсветка и системы безопасности ... Безопасность — второй вопрос. Здесь нам придется говорить о новых правилах, а каждому человеку о своей дисциплине”, — сказал он.

Как сообщал УНН, в Минобороны назвали причины небоевых потерь военных.