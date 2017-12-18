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Втрата підтримки МВФ загрожує фінансовій стабільності України - НБУ

Втрата підтримки МВФ загрожує фінансовій стабільності України - НБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Тривала затримка з отриманням чергового траншу від МВФ є головним ризиком для фінансової стабільності. Про це повідомила під час прес-брифінгу заступник голови НБУ Катерина Рожкова, передає УНН.

“Основними ризиками для фінансової стабільності є припинення співпраці з МВФ, зокрема затримка із отримання чергового траншу, повільні структурні зміни в економіці, низька ефективність роботи державних банків та слабкість правової системи”, — підкреслила вона.

Як уточнив директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук у 2018 — 2020 роках Україна має рефінансувати понад 20 млрд доларів валютних боргів, що буде зробити дуже важко без підтримки МВФ.

“Без співпраці з міжнародними фінансовими організаціями нові ресурси доведеться залучати за високими процентними ставками. Інвестори будуть враховувати той факт, що Україна не змогла відновити співпрацю з МВФ”, — наголосив він.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд бачить суттєві ризики як щодо доходів, так щодо видатків, що закладені у Держбюджеті України на 2018-й рік.

Українські Національні Новини

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