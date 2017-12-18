Втрата підтримки МВФ загрожує фінансовій стабільності України - НБУ

“Основними ризиками для фінансової стабільності є припинення співпраці з МВФ, зокрема затримка із отримання чергового траншу, повільні структурні зміни в економіці, низька ефективність роботи державних банків та слабкість правової системи”, — підкреслила вона.

Як уточнив директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук у 2018 — 2020 роках Україна має рефінансувати понад 20 млрд доларів валютних боргів, що буде зробити дуже важко без підтримки МВФ.

“Без співпраці з міжнародними фінансовими організаціями нові ресурси доведеться залучати за високими процентними ставками. Інвестори будуть враховувати той факт, що Україна не змогла відновити співпрацю з МВФ”, — наголосив він.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд бачить суттєві ризики як щодо доходів, так щодо видатків, що закладені у Держбюджеті України на 2018-й рік.