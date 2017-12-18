Потеря поддержки МВФ угрожает финансовой стабильности Украины - НБУ

"Основными рисками для финансовой стабильности является прекращение сотрудничества с МВФ, в частности задержка с получением очередного транша, медленные структурные изменения в экономике, низкая эффективность работы государственных банков и слабость правовой системы", - подчеркнула она.

Как уточнил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, в 2018 - 2020 годах Украина имеет рефинансировать более 20 млрд долларов валютных долгов будет сделать очень трудно без поддержки МВФ.

"Без сотрудничества с международными финансовыми организациями новые ресурсы придется привлекать за высокими процентными ставками. Инвесторы будут учитывать тот факт, что Украина не смогла возобновить сотрудничество с МВФ", - подчеркнул он.

Напомним, Международный валютный фонд видит существенные риски как по доходам, так по расходам, которые заложены в Госбюджете Украины на 2018-й год.