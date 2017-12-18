Потеря поддержки МВФ угрожает финансовой стабильности Украины - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Длительная задержка с получением очередного транша от МВФ является главным риском для финансовой стабильности Украины. Об этом сообщила во время пресс-брифинга заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, передает УНН.
"Основными рисками для финансовой стабильности является прекращение сотрудничества с МВФ, в частности задержка с получением очередного транша, медленные структурные изменения в экономике, низкая эффективность работы государственных банков и слабость правовой системы", - подчеркнула она.
Как уточнил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, в 2018 - 2020 годах Украина имеет рефинансировать более 20 млрд долларов валютных долгов будет сделать очень трудно без поддержки МВФ.
"Без сотрудничества с международными финансовыми организациями новые ресурсы придется привлекать за высокими процентными ставками. Инвесторы будут учитывать тот факт, что Украина не смогла возобновить сотрудничество с МВФ", - подчеркнул он.
Напомним, Международный валютный фонд видит существенные риски как по доходам, так по расходам, которые заложены в Госбюджете Украины на 2018-й год.