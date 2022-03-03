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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 25579 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Вторгнення РФ: команда Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду вирушила до України

Вторгнення РФ: команда Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду вирушила до України

Київ • УНН

 • 124341 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Слідчі Міжнародного кримінального суду вирушили в Україну, щоб розпочати розслідування можливих військових злочинів. Про це сказав Reuters головний прокурор трибуналу Карім Хан, передає УНН.

Деталі

За його словами, офіс перевірить, чи є докази воєнних злочинів, злочинів проти людства та актів геноциду - злочинів, що підпадають під юрисдикцію суду - усіма сторонами конфлікту. 

Відповідаючи на запитання про повідомлення про артилерійські удари по містах України, Хан сказав: "Будь-яка сторона, яка завдає ударів по мирному населенню чи цивільним об’єктам, вчиняє злочин відповідно до Римського статуту та міжнародного гуманітарного права".

Раніше

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан вирішив почати розслідування подій, що відбуваються в Україні - російського вторгнення.

Нагадаємо

24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.

На всій території України ввели воєнний стан.

Українські Національні Новини

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