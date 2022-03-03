Вторгнення РФ: команда Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду вирушила до України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Слідчі Міжнародного кримінального суду вирушили в Україну, щоб розпочати розслідування можливих військових злочинів. Про це сказав Reuters головний прокурор трибуналу Карім Хан, передає УНН.
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За його словами, офіс перевірить, чи є докази воєнних злочинів, злочинів проти людства та актів геноциду - злочинів, що підпадають під юрисдикцію суду - усіма сторонами конфлікту.
Відповідаючи на запитання про повідомлення про артилерійські удари по містах України, Хан сказав: "Будь-яка сторона, яка завдає ударів по мирному населенню чи цивільним об’єктам, вчиняє злочин відповідно до Римського статуту та міжнародного гуманітарного права".
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Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан вирішив почати розслідування подій, що відбуваються в Україні - російського вторгнення.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.