Вся поліція Бразіліа прибуде на церемонію інавгурації нового президента
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Інавгурацію обраного президента Бразилії Луїса Інасіо Лули да Сілви буде забезпечено «100 відсотками» поліцейських сил столичного округу на тлі поширених побоювань насильства. Про це УНН пише посилаючись на AFP.
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У неділю «буде мобілізовано 100 відсотків поліцейських сил Федерального округу (Бразіліа - столиця) для забезпечення безпеки не лише президента, а й іноземних делегацій та громадськості», - заявив майбутній міністр безпеки Флавіо Діно.
Прихильники Лули висловили у соціальних мережах побоювання щодо заворушень чи нападів у день інавгурації, коли очікується, що сотні тисяч людей відвідають заходи.
Але Діно запевнив, що захід буде «безпечним» та «мирним», заохочуючи бразильців прийти на святкування. Він додав, що у планах церемонії «не було жодних змін» у відповідь на припущення, що Лула може провести свою інавгурацію у закритій машині замість традиційного вінтажного кабріолету.
Доповнення
Після того, як Лула переміг Жаїра Болсонару, набравши 50,9 відсотка голосів у другому турі виборів у жовтні, прихильники переможеного президента перекрили дороги та провели демонстрації біля військових казарм, вимагаючи, щоб збройні сили запобігли інавгурації Лули.
Болсонару, який після поразки обмежив свої публічні виступи, не підтвердив, чи буде традиція передачі президентського поясу Лулі на недільній церемонії.