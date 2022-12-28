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Вся полиция Бразилиа прибудет на церемонию инаугурации нового президента

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 декабря. УНН. Инаугурация избранного президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы будет обеспечена «100 процентами» полицейских сил столичного округа на фоне распространенных опасений насилия. Об этом УНН пишет ссылаясь на AFP.

Детали

В воскресенье «будет мобилизовано 100 процентов полицейских сил Федерального округа (Бразилиа - столица) для обеспечения безопасности не только президента, но и иностранных делегаций и общественности», – заявил будущий министр безопасности Флавио Дино.

Сторонники Лулы выразили в социальных сетях опасения по поводу беспорядков или нападений в день инаугурации, когда ожидается, что сотни тысяч людей посетят мероприятия.

Но Дино заверил, что мероприятие будет «безопасным» и «мирным», поощряя бразильцев прийти на празднование. Он добавил, что в планах церемонии «не было никаких изменений» в ответ на предположение, что Лула может провести свою инаугурацию в закрытой машине вместо традиционного винтажного кабриолета.

Дополнение

После того, как Лула победил Жаира Болсонару, набрав 50,9 процента голосов во втором туре выборов в октябре, сторонники проигравшего президента перекрыли дороги и провели демонстрации у военных казарм, требуя, чтобы вооруженные силы предотвратили инаугурацию Лулы.

Болсонару, который после поражения ограничил свои публичные выступления, не подтвердил, будет ли традиция передачи президентского пояса Луле на воскресной церемонии.

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