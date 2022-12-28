Вся полиция Бразилиа прибудет на церемонию инаугурации нового президента
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Инаугурация избранного президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы будет обеспечена «100 процентами» полицейских сил столичного округа на фоне распространенных опасений насилия. Об этом УНН пишет ссылаясь на AFP.
Детали
В воскресенье «будет мобилизовано 100 процентов полицейских сил Федерального округа (Бразилиа - столица) для обеспечения безопасности не только президента, но и иностранных делегаций и общественности», – заявил будущий министр безопасности Флавио Дино.
Сторонники Лулы выразили в социальных сетях опасения по поводу беспорядков или нападений в день инаугурации, когда ожидается, что сотни тысяч людей посетят мероприятия.
Но Дино заверил, что мероприятие будет «безопасным» и «мирным», поощряя бразильцев прийти на празднование. Он добавил, что в планах церемонии «не было никаких изменений» в ответ на предположение, что Лула может провести свою инаугурацию в закрытой машине вместо традиционного винтажного кабриолета.
Дополнение
После того, как Лула победил Жаира Болсонару, набрав 50,9 процента голосов во втором туре выборов в октябре, сторонники проигравшего президента перекрыли дороги и провели демонстрации у военных казарм, требуя, чтобы вооруженные силы предотвратили инаугурацию Лулы.
Болсонару, который после поражения ограничил свои публичные выступления, не подтвердил, будет ли традиция передачи президентского пояса Луле на воскресной церемонии.