Всупереч обіцянкам Омеляна результати аудиту "Украероруху" досі не оприлюднені
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Майже місяць Міністерство інфраструктури України зволікає із представленням результатів аудиту "Украероруху", передає УНН.
Ще 6 лютого поточного року міністр відомства Володимир Омелян публічно пообіцяв, що наведе лад на державному підприємстві.
“ДП „Украерорух“ лихоманить вже понад два роки, але і там ми наведемо лад”, — запевнив він.
Тоді ж міністр розповів, що на підприємстві триває перевірка, результати якої стануть відомі за тиждень.
15 лютого УНН скерував запит до міністерства з проханням поінформувати про те, чим завершилась перевірка “Украероруху”.
Станом на 2 березня УНН так і не отримав відповіді на запитувану інформацію.
Тим часом колектив ДП “Украерорух” чекає від міністра рішення щодо звільнення керівництва підприємства, яким співробітники підприємства висловили недовіру. Йдеться про директора Д.Бабейчука, його заступників В.Мельнікова та В.Шевчука і ще одного чиновника — С.Гомболевського.