Вопреки обещаниям Омеляна результаты аудита "Украэроруха" до сих пор не обнародованы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Почти месяц министерство инфраструктуры Украины медлит с представлением результатов аудита "Украэроруха", передает УНН.
Еще 6 февраля текущего года министр ведомства Владимир Омелян публично пообещал, что наведет порядок на государственном предприятии.
"ГП "Украэрорух" лихорадит уже более двух лет, но и там мы наведем порядок", - заверил он.
Тогда же министр рассказал, что на предприятии проводится проверка, результаты которой станут известны через неделю.
15 февраля УНН направил запрос в министерство с просьбой проинформировать о том, чем завершилась проверка "Украэроруха".
По состоянию на 2 марта УНН так и не получил ответа на запрашиваемую информацию.
Между тем коллектив ГП "Украэрорух" ждет от министра решения об увольнении руководства предприятия, которым сотрудники предприятия выразили недоверие. Речь идет о директоре Д.Бабейчуке, его заместителях В.Мельникове и В.Шевчуке и еще одном чиновнике - С.Гомболевском.