Всупереч коронавірусу: в цьому році лише один курорт Туреччини відвідали 150 тис. українців

"У пріоритеті громадян нашої країни Анталья, а потім Мугла. У нинішньому році 150 тис. українців провели відпустку в Муглі, незважаючи на пандемію коронавірусу та обмеження", - констатував Рустамов.

Дипломат висловив упевненість в тому, що потенціал співпраці в сфері туризму буде зростати в міру розширення зв'язків між двома країнами.

"Туреччину і Україну пов'язують міцні історичні і культурні зв'язки. Ми можемо зміцнити співпрацю на регіональному рівні", - сказав консул.

Відзначимо, на сьогодні для громадян України через пандемію відкритими залишилися границі небагатьох туристичних країн.

Як розповів УНН експерт, туристи, які хочуть відправитися зустрічати Новий рік за кордон, можуть вибрати Єгипет, Туреччину або далекі країни - Домініканську Республіку або Мексику.