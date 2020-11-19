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Всупереч коронавірусу: в цьому році лише один курорт Туреччини відвідали 150 тис. українців

Всупереч коронавірусу: в цьому році лише один курорт Туреччини відвідали 150 тис. українців

Київ • УНН

 • 14844 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Українські туристи вважають за краще відпочивати в Туреччині в основному в курортних містах Антальї і Муглі. Останній в нинішньому році відвідали 150 тис. українців. Про це повідомив консул України в Антальї Емір Рустамов на зустрічі з главою муніципалітету провінції Мугла Османом Гюрюном, передає УНН з посиланням на "Анадолу".

"У пріоритеті громадян нашої країни Анталья, а потім Мугла. У нинішньому році 150 тис. українців провели відпустку в Муглі, незважаючи на пандемію коронавірусу та обмеження", - констатував Рустамов.

Дипломат висловив упевненість в тому, що потенціал співпраці в сфері туризму буде зростати в міру розширення зв'язків між двома країнами.

"Туреччину і Україну пов'язують міцні історичні і культурні зв'язки. Ми можемо зміцнити співпрацю на регіональному рівні", - сказав консул.

Відзначимо, на сьогодні для громадян України через пандемію відкритими залишилися границі небагатьох туристичних країн.

Як розповів УНН експерт, туристи, які хочуть відправитися зустрічати Новий рік за кордон, можуть вибрати Єгипет, Туреччину або далекі країни - Домініканську Республіку або Мексику.

Українські Національні Новини

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