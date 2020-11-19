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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 33153 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 52963 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 66057 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 79636 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 110653 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113140 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 125480 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Вопреки коронавирусу: в этом году только один курорт Турции посетили 150 тыс. украинцев

Вопреки коронавирусу: в этом году только один курорт Турции посетили 150 тыс. украинцев

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. Украинские туристы предпочитают отдыхать в Турции в основном в курортных городах Анталье и Мугле. Последний в нынешнем году посетили 150 тыс. украинцев. Об этом сообщил консул Украины в Анталье Эмир Рустамов на встрече с главой муниципалитета провинции Мугла Османом Гюрюном, передает УНН со ссылкой на "Анадолу".

"В приоритете граждан нашей страны Анталья, а затем Стамбул. В нынешнем году 150 тыс. украинцев провели отпуск в Мугле, несмотря на пандемию коронавируса и ограничения", - констатировал Рустамов.

Дипломат выразил уверенность в том, что потенциал сотрудничества в сфере туризма будет расти по мере расширения связей между двумя странами.

"Турцию и Украину связывают прочные исторические и культурные связи. Мы можем укрепить сотрудничество на региональном уровне", - сказал консул.

Отметим, сегодня для граждан Украины из-за пандемии открытыми остались границы немногих туристических стран.

Как рассказал УНН эксперт, туристы, которые хотят отправиться встречать Новый год за границу, могут выбрать Египет, Турцию или дальние страны - Доминиканскую Республику или Мексику.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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