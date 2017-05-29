ВСУ не отримував заяв про перегляд останнього рішення суду у справі "Газпрому" і АМКУ

"До нас надходив запит і (ті, хто звертався, - ред.) цікавилися, чи надходила заява про перегляд справи, яка розглядалася за рішенням Вищого господарського суду, це саме справа "Газпрому" і Антимонопольного комітету. Я доповідаю вам, це мається на увазі вже друга заява, адже у першій 2016 року було відмовлено у відкритті провадження, а по другій заяві, на сьогоднішній день, на цю хвилину до нас ще не одна сторона не звернулася для перегляду цієї заяви", - сказав А.Ємець.

Він зазначив, що на сьогодні ще не сплив процесуальний час, адже "тільки місяць пройшов, а ви знаєте, що протягом трьох місяців мають звернутися до Верховного суду". "Якщо буде таке звернення, то ми вас, звичайно, поінформуємо", - додав А.Ємець.

При цьому у прес-службі Верховного суду УНН уточнили, що йдеться про заяву щодо перегляду останнього рішення Вищого господарського суду.

Нагадаємо, Вищий господарський суд України відмовив у задоволенні касаційної скарги ПАТ "Газпром" на рішення щодо стягнення з російської компанії в Держбюджет суми накладеного рішенням АМКУ штрафу та пені, нарахованої за несвоєчасну сплату накладеного штрафу, разом на суму майже 172 млрд грн або приблизно 6,9 млрд дол.

У АМКУ тоді нагадали, що Комітет визнав ПАТ “Газпром” таким, що зловживав своїм монопольним становищем на загальнодержавному ринку послуги з транзиту природного газу магістральними трубопроводами територією України, та наклав за це порушення штраф у розмірі 85 млрд 965 млн 927 тис. грн. Через те, що штраф не було сплачено в добровільному порядку, на суму штрафу, відповідно до законодавства, було нараховано пеню.