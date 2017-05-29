ВСУ не получал заявлений о пересмотре последнего решения суда по делу "Газпрома" и АМКУ

"К нам поступал запрос и (те, кто обращался, - ред.) интересовались, поступало ли заявление о пересмотре дела, которое рассматривалось по решению Высшего хозяйственного суда, это именно дело "Газпрома" и Антимонопольного комитета. Я докладываю вам, это имеется в виду уже второе заявление, ведь в первом в 2016 году было отказано в открытии производства, а по втором заявлении, на сегодняшний день, на эту минуту к нам еще не одна сторона не обратилась для просмотра этого заявления", - сказал А.Емец.

Он отметил, что на сегодня еще не истекло процессуальное время, ведь "только месяц прошел, а вы знаете, что в течение трех месяцев должны обратиться в Верховный суд". "Если будет такое обращение, то мы вам, конечно, сообщим", - добавил А.Емец.

При этом в пресс-службе Верховного суда УНН уточнили, что речь идет о заявлении о пересмотре последнего решения Высшего хозяйственного суда.

Напомним, Высший хозяйственный суд Украины отказал в удовлетворении кассационной жалобы ПАО "Газпром" на решение о взыскании с российской компании в Госбюджет суммы наложенного решением АМКУ штрафа и пени, начисленной за несвоевременную уплату наложенного штрафа, вместе на сумму почти 172 млрд грн или примерно 6,9 млрд долл.

В АМКУ тогда напомнили, что Комитет признал ПАО "Газпром" таким, что злоупотреблял своим монопольным положением на общегосударственном рынке услуги по транзиту природного газа магистральными трубопроводами территорией Украины, и наложил за это нарушение штраф в размере 85 млрд 965 млн 927 тыс. Грн. Поскольку штраф не был уплачен в добровольном порядке на сумму штрафа, в соответствии с законодательством, была начислена пеня.