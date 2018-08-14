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Вступився за жінку: на Житомирщині поранили 16-річного підлітка

Київ • УНН

 • 4746 перегляди

ЖИТОМИР-КИЇВ. 14 серпня. УНН. Підлітка, який у Коростені вступився за жінку під час конфлікту, поранили. повідомляє відділ комунікації ГУНП у Житомирській області, передає УНН.

Вступився за жінку: на Житомирщині поранили 16-річного підлітка

Про поранення юнака правоохоронців 13 серпня повідомили з лікарні, куди й доставили хлопця.

"Подія сталася близько 20:00 по вул. Шевченка м. Коростеня. Між чоловіком та жінкою виник конфлікт, який переріс у штурханину та бійку. Свідками події стали підлітки, які намагались захистити жінку, втрутившись у ситуацію. У результаті чоловік на зауваження та застереження дітей відреагував агресивно і вдарив одного з них спочатку по велосипеду, з яким підліток стояв поблизу, а потім, діставши, ймовірно, ножа, завдав хлопцеві поранення руки", - йдеться в повідомленні.

Для постраждалого викликали швидку медичну допомогу, а обоє учасників конфлікту з місця події втекли. Згодом лікарі діагностували у 16-річного хлопця різано-колоту рану руки та забої.

За цим фактом поліцією розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та особу нападника.

Нагадаємо, в одному з кафе Миколаєва стався конфлікт, під час якого чоловік отримав ножове поранення.

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