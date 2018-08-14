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Вступился за женщину: в Житомирской области ранили 16-летнего подростка

Киев • УНН

 • 4746 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 14 августа. УНН. Подростка, который в Коростене вступился за женщину во время конфликта, ранили. сообщает отдел коммуникации ГУНП в Житомирской области, передает УНН.

Вступился за женщину: в Житомирской области ранили 16-летнего подростка

О ранении юноши правоохранителям 13 августа сообщили из больницы, куда и доставили парня.

"Происшествие случилось около 20:00 по ул. Шевченко г. Коростень. Между мужчиной и женщиной возник конфликт, который перерос в потасовка и драку. Свидетелями происшествия стали подростки, которые пытались защитить женщину, вмешавшись в ситуацию. В результате мужчина на замечания и предостережения детей отреагировал агрессивно и ударил одного из них сначала по велосипеду, с которым подросток стоял поблизости, а затем, достав, вероятно, нож, нанес парню ранение руки", - говорится в сообщении.

Для пострадавшего вызвали скорую помощь, а оба участника конфликта с места происшествия скрылись. Впоследствии врачи диагностировали у 16-летнего парня резано-колотую рану руки и ушибы.

По данному факту полицией начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и личность нападавшего.

Напомним, в одном из кафе Николаева произошел конфликт, в ходе которого мужчина получил ножевое ранение.

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